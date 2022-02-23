Президент США Джо Байден переконаний, що Володимир Путін по суті погрожує світу війною, а Росія абсолютно точно тепер є агресором.

Під час виступу в ніч на 22 лютого Байден сказав, що промова Путіна показала «масштаб його перекрученого бачення історії» і те, що Росія не зацікавлена у справжньому діалозі щодо європейської безпеки.

«По суті Путін атакував право України на існування. Він непрямо висловив претензії на території, які колись належали Росії – у тому числі країн, які зараз є демократіями і членами НАТО. Він явно погрожував війною, якщо на його радикальні вимоги не погодяться. Тож немає сумнівів у тому, що Росія є агресором», – сказав Байден.

Держсекретар Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою також зазначив, що промова Путіна підтверджує його наміри напасти на Україну, і його реальна мета – це «відродження Російської імперії».

«Дуже тривожна промова Путіна показала світові, що він розглядає Україну не як суверенну державу з правом на територіальну цілісність і незалежність, а "витвір" Росії, відтак таку, що має підпорядковуватися Росії. Це найбільший виклик для безпеки у Європі з часів Другої світової війни», – заявив Блінкен.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зазначивши, що у нинішніх обставинах вона не має сенсу.

Після цього прес-секретарка Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що зустріч президента США Джозефа Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним більше не стоїть на порядку денному.