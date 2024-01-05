Примусове надання дітям російського громадянства є ознакою геноциду

Президент Росії Владімір Путін видав наказ про присвоєння депортованим до Росії українським дітям російського громадянства. У наказі йдеться про дітей, які залишилися сиротами або без батьківського спілкування, повідомив у п’ятницю, 5 січня, омбудсмен Дмитро Лубінець.

Наказ Владіміра Путіна №11 передбачає те, що іноземні діти-сироти і діти, які залишилися без батьківського піклування, можуть отримати громадянство Росії за особистим рішенням Путіна. Зазначається, що громадянство іноземні діти можуть отримати без урахування всіх або окремих вимог російського законодавства.

Наказ стосується усіх іноземних дітей, включно із дітьми-українцями, яких від початку вторгнення Росії депортували. Заяву про зміну громадянства дитини мають подати керівники російських організацій, де наразі перебувають діти.

Водночас росіянам не потрібно вказувати своє місце проживання та контактні дані, що значно спрощує процедуру отримання громадянства для дітей. Щоб подати заявку, керівникам російських організацій достатньо вказати свою адресу та контакти за місцем роботи.

«Вважаю, що присвоєння дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей “юридично” не залишилось на їхній території. В один момент може так статися, що жодної української дитини в РФ не залишиться, адже всі вони упродовж наступних 3 місяців можуть стати росіянами», – повідомив Дмитро Лубінець.

На його думку, після зміни громадянства дітей їх можуть усиновити вже як росіян, а потім змінити їхні персональні дані, що робить повернення до України майже неможливим. Дмитро Лубінець заявив, що Україна вживатиме усіх необхідних заходів реагування – як усередині країни, так і на міжнародній арені. Такий наказ омбудсмен назвав примусовим надання громадянства дітям, що є ознакою геноциду українського народу.