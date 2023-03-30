Російський президент підписав указ про весняний призов до російської армії

Президент Росії Владімір Путін у четвер, 30 березня, підписав указ про весняний призов до армії. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

«Здійснити з 1 квітня до 15 липня 2023 року призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тисяч осіб», – йдеться в указі, пишуть російські ЗМІ.

Крім того, у документі йдеться про звільнення солдатів, матросів, сержантів та старшин, у яких закінчився термін призову.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що в ході мобілізації буде призвано 300 тис. резервістів, які пройдуть підготовку перед відряджанням в зону «СВО». Згодом Держдума РФ дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини.

19 жовтня Путін «запровадив» воєнний стан на окупованих РФ українських територіях. Росіяни проводять мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.

У Головному управлінні української розвідки заявили, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав інформацію від української розвідки «диверсією» і заявив, що в Росії не запроваджували заборону на виїзд чоловіків.

20 березня 2023 року, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов також зазначив, що у Росії продовжується прихована мобілізація і ведеться підготовка до подальших мобілізаційних заходів.