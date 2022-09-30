Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство РІА.

В указі йдеться про те, що «враховуючи волевиявлення народу Херсонської області на референдумі», Путін постановляє визнати суверенітет і незалежність Херсонської області і Запорізької області.

Причому це визнання він мотивує нібито «загальноприйнятими принципами і нормами міжнародного права і статутом ООН».

До слова, за даними ЗМІ, на 30 вересня члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до Кремля, де відбудеться «церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій».

27 вересня президент Володимир Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія спробує на підставі так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що дії Росії з анексії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після проведення там псевдореферендумів є порушенням Статуту Організації та міжнародного права.