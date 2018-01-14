Путін порівняв труп Леніна у мавзолеї з мощами християнських святих

Радянський вождь лежить в Москві від 1920-х років

Президент Росії Володимир Путін порівняв ставлення комуністів до Володимира Леніна з шануванням святих у християнстві, а комуністичну ідеологію — з християнством. Про це він сказав в інтерв'ю для фільму журналіста Андрія Кондрашова «Валаам», повідомляє російське видання «Новая газета».

«Комуністична ідеологія – дуже схоже християнство, насправді. Свобода, братерство, рівність, справедливість – це ж все закладено у Святому Письмі, це все там є. А кодекс будівників комунізму? Це сублімація, це витяг з Біблії, нічого нового не придумали. Леніна поклали в мавзолей – чим це відрізняється від мощів святих для православних, так просто для християн? Мені кажуть: «Ні, у християнському світі немає такої традиції». Як же немає? На Афон поїдьте, подивіться, там мощі святих є … Тобто, по суті, нічого нового тодішня влада не придумала, вона просто пристосувала під свою ідеологію те, що людство давно винайшло», – заявив Путін.

Наголошується, що вперше про необхідність винести тіло Леніна з мавзолею і поховати заговорили в 1991 році після розпаду Радянського союзу. На цьому наголошували політики Анатолій Собчак, Юрій Лужков, перший президент Борис Єльцин.

Путін на початку свого першого президентського терміну (у 2001 році) заявив, що вважає обговорення питання про перепоховання тіла Леніна передчасним. Він пояснив, що покоління громадян, які тривалий час жили в період правління КПРС, подумають, що «поклонялися хибним цінностям і життя прожите даремно».

Питання поховання тіла Леніна знову почало активно обговорюватися в 2017 році – у столітню річницю так званої «Жовтневої революції». У квітні низка депутатів від фракцій ЛДПР і «Єдина Росія» внесли до Держдуми законопроект про перепоховання тіла Леніна. У пояснювальній записці сказано, що «саме по собі тіло Леніна не є символом епохи, ні символом об'єднання нації».

Журналістка і кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак запропонувала провести з цього питання референдум. Лідер комуністів Геннадій Зюганов назвав «всякою балаканиною» дискусії про перепоховання Леніна.