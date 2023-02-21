Путін у кривавій ванні на традиційному параді у Німеччині. Фото дня
Суспільство — Ярослава Прадід, 0 0
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Учасники карнавалу в Німеччині несуть фігуру з Владіміром Путіним, який купається у кривавій ванні. Традиційний карнавал пройшов через міста Дюссельдорф, Кельн, Майнц і Бонн. Цього разу основною тематикою була війна Росії проти України. Учасники карнавалу помістили російського диктатора у ванну з кров'ю українських громадян. Також Владіміра Путіна зобразили з шістьома руками, які вказують на країни ЄС та НАТО – диктатор з пап'є-маше звинувачує всіх навколо в нацизмі.
Фото: The Telegraph, Polsat.
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