Блінкен сподівається, що США продовжуватимуть підтримувати Україну надалі

Президент Росії Владімір Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України. На його думку, «припинення вогню дасть російським військам час перегрупуватися, щоб повторно атакувати Україну», сказав державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю газеті The New York Times 4 січня.

Блінкен зазначив, що необхідно буде переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке настане, справді буде довготривалим, і, що Україна у майбутньому матиме потенціал для стримування подальшої агресії. За словами держсекретаря, «це може відбуватися в різних форматах».

«Це могло б відбутися через НАТО, і ми поставимо Україну на шлях до членства в НАТО. Це можуть бути гарантії безпеки, зобов'язання, гарантії з боку різних країн, щоб Росія знала, що якщо вона здійснить повторний напад, то матиме великі проблеми», – пояснив Блінкен.

Держсекретар США висловив сподівання, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну і з приходом нової адміністрації вже цього місяця.

«Я дуже сподіваюся, що Сполучені Штати залишаться життєво важливим прихильником України, тому що тут йдеться не лише про Україну. Тут ніколи не йшлося лише про Україну», – додав Блінкен.

Він також додав, що рішення щодо закінчення війни мають приймати виключно українці з огляду на їхнє очікуване майбутнє і шлях до нього.

Нагадаємо, на початку грудня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський та Україна «хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля». Трамп додав, що Росія та Україна мають негайно припинити вогонь та розпочати переговори, зазначивши, що «Китай може допомогти».

17 грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що переговори про сталий мир почнуться лише тоді, коли в Росії не буде ресурсів продовжувати війну в Україні. На його думку, будь-яку паузу на фронті росіяни використають для відновлення сил і продовження наступу.