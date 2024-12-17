Андій Єрмак заявив, що вже 1087 з 1261 місцевих рад в Україні підтримали «план перемоги»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори про сталий мир почнуться лише тоді, коли в Російської Федерації не буде ресурсів продовжувати війну в Україні. Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові у вівторок, 17 грудня, повідомляє «Суспільне».

«Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота», – сказав Андрій Єрмак, зазначивши, що допомагають лише сильним, і Україна має такою залишатися.

Керівник Офісу президента нагадав, що в жовтні глава держави Володимир Зеленський представив «план перемоги», в якому зафіксовано позицію України та окреслені механізми закінчення війни. Наразі 1087 з 1261 місцевих рад в Україні вже підтримали план.

За словами Андрія Єрмака, результати виконання «плану перемоги» великою мірою залежать від позиції союзників України: США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Данії, Польщі, Норвегії, Японії, Нідерландів та інших.

«Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої й наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу», – додав керівник ОП.

Додамо, 17 грудня до Львова з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Президент вшанував пам'ять полеглих захисників, що поховані на Личаківському цвинтарі. Також він долучився до засідання Конгресу регіональних і місцевих влад та мав зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. З останнім вони обговорили роботу нового Міністерства національної єдності.