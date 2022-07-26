Російський воєнний злочинець Владімір Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент держави-терориста Росії та воєнний злочинець Владімір Путін просив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана допомогти відкрити у РФ завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar, які успішно використовуються українською армією у боротьбі з російськими окупантами. Про це повідомили джерела CNN Turk.

Як повідомляється, на партійній нараді ,25 липня, Ердоган розповів, що Путін звернувся до нього під час нещодавньої зустрічі у Тегерані із пропозицією укласти угоду з турецькою фірмою Baykar.

«Путін сказав мені, що хоче працювати з Baykar. Він запропонував створити завод у Росії, як це зробили в ОАЕ», – заявив Ердоган.

Прес-секретар компанії відмовився коментувати пропозицію Росії та спростував дані про завод в ОАЕ. Однак джерело видання сказало, що Baykar дійсно перебуває в процесі створення виробничої лінії в ОАЕ.

Зазначимо, що раніше генеральний директор Baykar Халук Байрактар заявив, що не продаватиме дрони до Росії.

«Між Туреччиною та Україною існують стратегічні відносини, особливо в галузі авіації та космосу. Туреччина підтримує Україну за допомогою технологій озброєних безпілотників. Ми нічого не передавали та не постачали до Росії. Ми б ніколи не зробили нічого подібного», – запевнив він.

Нагадаємо, Bayraktar (Байрактар) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Першу закупівлю шести таких безпілотників Україна здійснила у 2018 році. Вперше українські воїни застосували Bayraktar проти російських найманців у жовтні 2021 року. На початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20 цих безпілотників.

За допомогою Bayraktar українські воїни знищують колони російської техніки, розташовані на відкритій місцевості, а також надводні цілі. Російська протиповітряна оборона проти БПЛА виявилася неефективною.