Російський диктатор Владімір Путін вперше припустив, що РФ у майбутньому може чекати розвал. Про це Путін в інтерв'ю пропагандистському телеканалу «Россия-1».

Він вкотре поскаржився, що «Захід хоче розвалити Росію, бо прийняти її в сім'ю цивілізованих народів можна тільки частинами». Проте цього разу, на відміну від попередніх інтерв'ю, президент РФ заявив про ймовірність «зникнення росіян як народу».

«Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками, може не зберегтися – будуть московити, уральці та інші», – заявив Путін.

Також він традиційно згадав про ядерну зброю, проте цього разу заявив, що Росія «повинна враховувати ядерні сили не тільки США, а й усіх інших країн НАТО», не уточнивши, що це означає. Разом з тим, Путін заявив, що «РФ є правонаступницею СРСР, проте потенціал має інший».

Нагадаємо, що деякі російські пропагандисти змінили риторику і почали визнавати, що «дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку, за допомогою невмотивованих сил Росії, відсутності громадянського суспільства та сильного промивання мізків».

Аналитики ISW зазначають, що подібні заяви російських представників можуть свчдити про те, що Путін намагатиметься представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який вона використовуватиме для підготовки до «майбутньої агресії НАТО проти РФ».