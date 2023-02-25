Путіна рано чи пізно знищить власне оточення, – Зеленський
«Коли буде відчуватися крихкість режиму Путін, тоді хижаки з'їдять хижака»
Володимир Зеленський переконаний, що Владіміра Путіна рано чи пізно вб'є власне оточення. Про це президент України сказав в авторському документальному проекті Дмитра Комарова «Рік».
На думку Зеленського, коли з'явиться крихкість режиму Путіна – тоді «хижаки з'їдять хижака».
«Точно буде момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині держави. Тоді хижаки з'їдять хижака. Це дуже важливо, але їм потрібна буде причина для себе. І вони згадають слова Комарова, Зеленського… Вони згадають. Вони знайдуть для себе причину вбити вбивцю. Чи це спрацює? Так. Коли? Я не знаю», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, що за даними ЗМІ, президент РФ Владімір Путін через провал війни проти України перебуває в максимальній ізоляції не лише в зовнішніх відносинах, але й у внутрішніх.
Водночас, Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення Путіна.
За словами Кирила Буданова, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.