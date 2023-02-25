Зеленський впевнений, що Путіна рано чи пізно знищить власне оточення

Володимир Зеленський переконаний, що Владіміра Путіна рано чи пізно вб'є власне оточення. Про це президент України сказав в авторському документальному проекті Дмитра Комарова «Рік».

На думку Зеленського, коли з'явиться крихкість режиму Путіна – тоді «хижаки з'їдять хижака».

«Точно буде момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині держави. Тоді хижаки з'їдять хижака. Це дуже важливо, але їм потрібна буде причина для себе. І вони згадають слова Комарова, Зеленського… Вони згадають. Вони знайдуть для себе причину вбити вбивцю. Чи це спрацює? Так. Коли? Я не знаю», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, президент РФ Владімір Путін через провал війни проти України перебуває в максимальній ізоляції не лише в зовнішніх відносинах, але й у внутрішніх.

Водночас, Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення Путіна.

За словами Кирила Буданова, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.