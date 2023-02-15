У ГУР Міноборони заявиляють, що близьке оточення Владіміра Путіна «йде на контакт»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Владіміра Путіна. Про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк в інтерв’ю грецькому виданню «Iefimerida», пише сайт «Фокус».

«На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники «великої Росії»», – повідомив Черняк.

За його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.

«Вони проти цієї конкретної війни. Але мало хто робить це через дружні почуття до України чи через огиду до війни. Всі вони роблять це для власної вигоди, тому що це в їхніх інтересах. Хтось, щоб врятувати своє життя, хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну кілька людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Це не те що їм подобається», – розповів він.

При цьому Черняк заявив, що зараз ці люди не можуть повалити Путіна, але здатні на це піти, коли він ослабне і почне втрачати владу. Черняк додав, що щойно Путін втратить владу, оточення його знищить.