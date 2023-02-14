Путін все частіше користується для далеких переїздів до своїх резиденцій бронепоїздом

Для Владіміра Путіна в Росії побудували секретну залізницю і мережу станцій до його резиденцій. Про це йдеться у розслідуванні видання «Проект».

Видання з'ясувало, принаймні, три локації, які можуть бути пов'язані з засекреченим залізничним сполученням Путіна. Зокрема на території Валдайського національного парку під охороною знаходиться залізнична станція з вертолітним майданчиком поруч із селом Долгіє Бороди – це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним валдайської резиденції.

Крім того, згідно з супутниковими знімками, станція в Ново-Огарьово з'явилася 2015 року – вона розташована за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Земля під станцією була вилучена з приватної власності на користь ФСО рішенням тодішнього прем'єр-міністра РФ Дмітрія Мєдвєдєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожні 10 метрів встановлено камери спостереження.

Для зупинки поїзда біля сочинської резиденції «Бочаров ручєй» у 2017 року з'явилася платформа і нова тупикова залізнична гілка, схована від колій, якими ходять електрички, високим парканом. Спецпоїзд президента не раз потрапляв в об'єктив трейнспоттерів і працівників залізниці. Наприклад, у листопаді 2018 року або у квітні 2020 року.

За словами колишнього машиніста, з яким поговорив «Проект», бронепоїзд Путіна базується в депо на станції «Москва-Каланчєвская», де розташований закритий вокзал. У 2017 році прямо до перону віп-вокзалу поклали нову автодорогу для кортежу. Спецпоїзд президента належить компанії «Гранд-Сервіс Експрес», яка була пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком.

13 лютого розслідувачі з «Досьє» повідомили, що Путін все частіше користується для далеких переїздів до своїх резиденцій бронепоїздом, на який він пересів ще навесні 2021 року. В бронепоїзді є вагон зі спальнею і робочим кабінетом, вагон для супроводжуючого персоналу і вагон для спецзв'язку. Зовні бронепоїзд схожий на звичайний потяг, тільки замість чотирьох осей у нього шість, замість одного локомотива – кілька, а на даху розміщено спецобладнання.

У грудні 2022 року повідомлялось, що Путін має глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ у Росії.