Після того, як Путін прийшов до влади, за реновацію бункерів взялися з новою силою

Президент Росії Владімір Путін має мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ. Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Собєсєднік».

Бункери почали будувати ще за радянських часів для перших осіб держави, але останнім часом роботи активізувалися. Точно відомо, що бункери є в Москві, на Уралі і в Поволжі. Журналістам валось з'ясувати, що у Путіна є офіційна і неофіційна система бункерів. Офіційною системою бункерів займається головне управління спеціальних програм при президенті Росії – це офіційна окрема силова структура, яка підпорядковується безпосередньо президенту.

У процесі дослідження з'ясувалося, що ті самі будівельники, які будують офіційні бункери і будували тунелі під будинком Путіна в Гєлєнжику, будують і приватні сховища для російського президента.

Кількість приватних бункерів набагато більша, ніж тих, які можна вирахувати за держконтрактами і якимись іншими роботами. Глибина тунелів у Москві становить до 200 м – про це розповідали дигери, які випадково туди потрапили, а пізніше були за це засуджені до умовних і реальних термінів і були змушені покинути Росію.

Після того, як Путін прийшов до влади, за реновацію бункерів взялися з новою силою. Наприклад, у московських бункерах вирішили модернізувати ліфти і всього на 3 підйомники витратили 55 млн рублів. Займалася модернізацією структура, яка спеціалізується на створенні шахт для пускових установок ракет. Багато бункерів пов'язані між собою тунелями, які розходяться на десятки кілометрів.

Насамперед приховані тунелі є в центрі Москви. За даними журналістів, відома підземна система «Метро-2» пов'язує урядові установи Москви, передусім Кремль, із бункерами в російській столиці, Балашисі, Чехові та в Калузі, що знаходиться за 200 км від російської столиці. Один із секретних входів у тунель «Собєсєднік» виявив біля Мічурінського проспекту у Москві. Повідомляється, що таких об'єктів у столиці РФ не один десяток за різними адресами. Також підземні сховища є під палацом Путіна в Гєлєнджику. Журналісти вважають, що ще один із бункерів розташований у горі Ямантау в засекреченому уральському містечку Міжгір'я, що на півдні від Єкатеринбурга і точно між Магнітогорськом і Уфою.

Закрите адміністративно-територіальне утворення (ЗАТУ) Міжгір'я з'явилося після об'єднання двох військових містечок – Білорецьк-15 і Білорецьк-16. Загалом там живе близько 15 тисяч осіб. В'їзд у місто навіть для росіян – суворо за спецперепустками. Журналісти зазначають, що останні місяці роботи на Ямантау активізувалися. Над горою Росавіація встановила безпольотну зону, а пішки пройти туди теж складно. За охорону цього будівництва відповідають військові, єгері, і, судячи з держконтрактів, квадрокоптери DJI Mavic 2 Enterprise Advanced з 32-кратним збільшенням і тепловізором.

За інформацією журналістів, за будівництво бункерів відповідає «Управління будівництва №30», діяльність якого курує головне управління спеціальних програм президента Росії. Також видання повідомляє, що в РФ не так давно почали укладати нові держконтракти – з повірки приладів радіаційної та хімічної розвідки, які призначені для використання на бронеоб'єктах, із закупівлі комплексів для виявлення каналів витоку інформації та апаратів для виявлення жучків, із закупівлі обладнання для формування системи постановки віброакустичних та акустичних перешкод, апаратно-програмних психодіагностичних комплексів, дихальних апаратів на стисненому повітрі тощо.