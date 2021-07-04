Президент Росії Володимир Путін у суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки РФ. У розділі про міжнародну співпрацю йдеться, зокрема, про плани щодо українців. Про це написано у відповідному указі глави Кремля.

В указі йдеться, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано за допомогою зміцнення «братніх зв'язків між російським, білоруським та українським народами», проте ніяких кроків, які Росія буде для цього робити, не зазначено.

Серед завдань – зміцнити позиції російської мови як «мови міжнародного спілкування» і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їх «загальноросійської культурної ідентичності».

Нагадаємо, 30 червня під час «прямої лінії» Путін вкотре повторив пропагандистську тезу про «єдиний народ», який, мовляв, споконвіку існував в триєдності «великоросів, білоросів і малоросів», який «намагалися розтягнути і роздрібнити», зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Він додав, що не вважає Україну недружньою країною. За словами глави Кремля, українці і росіяни «роз'єдналися під дією зовнішніх чинників».

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відреагував на таку заяву президента РФ, відповівши, що «ми точно не один народ».

«У нас спільна частина історії, пам’ять, сусідство, родичі, спільна перемога над фашизмом і загальні трагедії… Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор», – наголосив український президент.