В парку Харкова 17-річний підліток впав з канатної дороги. Наразі він з численними травмами перебуває в лікарні.

За інформацією поліції, 13 червня о 18:15 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині по вулиці Новгородській лежить чоловік. Поліцейські прибули на місце події і внесли інформацію про цей інцидент в Єдиний журнал обліку заяв і повідомлень.

Водночас директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів місцевому сайту 057.ua, що після падіння хлопця збила машина, а саме падіння було спробою суїциду.

«У нього відкрита черепно-мозкова травма, перелом плеча, перелом стегна. Хлопець був у стані алкогольного сп'яніння», – додав Забашта.

Місцеве видання Newsroom опублікувало відео падіння підлітка з канатної дороги. На записі зафіксовано момент падіння хлопця з кабінки, після чого його переїхав мікроавтобус. На відео також видно, що підліток поводився в кабінці небезпечно, відчиняв двері і висів над виходом, а перед падінням кинув свій рюкзак вниз іншому хлопцю.