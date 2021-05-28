Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про різке зростання числа дитячих самогубств в Україні. Про це вона повідомила у Facebook.

«За інформацією Національної поліції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків!», – написала вона.

Серед причини і обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, Денісова назвала сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

У зв’язку зі зростанням кількості спроб суїцидів і самогубств серед дітей Денісова закликала центральні органи виконавчої влади – Мінсоцполітики, Міносвіти, МОЗ і Нацполіцію – об’єднати свої зусилля для запобіганню трагічних випадків та раннього виявлення сімей у складних життєвих обставинах.

Раніше сплеск спроб суїциду серед українських підлітків констатувала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона також звертала увагу на те, що збільшилася кількість дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством.

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Якщо ви стали свідком недбалості чи насильства щодо дітей – звертайтесь до Львівського міського центру соціальних служб (сайт, Facebook, Instagram).

Гаряча лінія мобільної бригади з протидії домашньому насильству: 0 800 307 305

Гаряча лінія підтримки львів’ян, що опинилися у складних життєвих обставинах: 0 800 301 205