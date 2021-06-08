У дев'ятиповерхівці на вул. Лисеницькій, 2 проживають студенти Техніко-економічного коледжу

Вранці 8 червня з вікна 7 поверху гуртожитку коледжу «Львівської політехніки» на вул. Лисеницькій, 2 випала студентка. Дівчина загинула на місці.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що нещасний випадок трапився о 6:30 ранку. 17-річна дівчина випала з вікна 7 поверху.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі НУ «Львівська політехніка», студентка навчалася на другому курсі Техніко-економічного коледжу на спеціальності правознавство.

«Вона була сама в кімнаті, замкнулася зсередини. На місці працюють слідчі, які з’ясовують обставини загибелі», – розповіла ZAXID.NET речниця університету Наталія Павлишин.