П’яний водій BMW X5 спричинив смертельну ДТП на Хмельниччині
Вміст алкоголю в крові водія BMW X5 перевищував норму у 8,5 разів
На Хмельниччині водій BMW X5 у стані алкогольного сп’яніння зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок ДТП водій ВАЗ помер у лікарні.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 26 грудня, близько 14:00, на автодорозі Дунаївці – Грушка поблизу села Мушкутинці Дунаєвецької громади. 49-річний автомобіль BMW X5 зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21110 під керуванням 46-річного мешканця села Залісці. Внаслідок ДТП водій ВАЗ отримав важкі травми і 27 грудня помер у Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні.
Попередньо слідчі встановили, що водій BMW X5 за кермом був нетверезим – вміст алкоголю в крові перевищував норму у 8,5 разів.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує у стані алкогольного сп’яніння) ККУ.