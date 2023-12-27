ДТП трапилась на автодорозі Дунаївці – Грушка поблизу села Мушкутинці

На Хмельниччині водій BMW X5 у стані алкогольного сп’яніння зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок ДТП водій ВАЗ помер у лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 26 грудня, близько 14:00, на автодорозі Дунаївці – Грушка поблизу села Мушкутинці Дунаєвецької громади. 49-річний автомобіль BMW X5 зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21110 під керуванням 46-річного мешканця села Залісці. Внаслідок ДТП водій ВАЗ отримав важкі травми і 27 грудня помер у Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні.

Попередньо слідчі встановили, що водій BMW X5 за кермом був нетверезим – вміст алкоголю в крові перевищував норму у 8,5 разів.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує у стані алкогольного сп’яніння) ККУ.