Суд обрав священику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави

Водієм BMW X5, який у стані алкогольного сп’яніння зіткнувся з автомобілем ВАЗ та спричинив смертельну ДТП на Хмельниччині, виявився священик УПЦ МП. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Про це 28 грудня повідомило «Суспільне».

ДТП трапилась 26 грудня автодорозі Дунаївці – Грушка поблизу села Мушкутинці Дунаєвецької громади. 49-річний водій BMW X5 зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого був 46-річний мешканець села Залісці. Внаслідок отриманих у ДТП травм водій ВАЗ помер у лікарні.

Попередньо слідчі встановили, що водій BMW X5 за кермом був нетверезим – вміст алкоголю в крові перевищував норму у 8,5 разів. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує у стані алкогольного сп’яніння) ККУ.

«Суспільне» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що нетверезим водієм BMW X5 був священик Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ. 28 грудня Кам'янець-Подільський міськрайонний суд обрав священнику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.