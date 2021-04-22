Вночі у Львові водій Mercedes-Benz вчинив ДТП, перекинувшись на автомобілі. Перевірка показала, що він був у нетверезому стані.

Випадок трапився о 02:30 на круговому перехресті вулиць Володимира Великого і Княгині Ольги.

«Біля кільця лежав перевернутий автомобіль Mercedes-Benz. Розбивши вікно з пасажирського боку, з транспортного засобу виліз водій. Вгледівши поліцейських, він почав втікати проїжджаю частиною», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Водія, 25-річного мешканця Червонограда, перевірили на стан сп'яніння у медзакладі — 1,75 проміле. Вже згодом чоловік зізнався, що їхав за пивом.

На нього склали чотири протоколи — за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та протокол затримання. Крім того, поліцейські винесли дві постанови: за ч. 3 ст. 127(Порушення правил дорожнього руху пішоходами перебувають у стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

Загалом цієї ночі львівські патрульні склали 10 протоколів за водіння у нетверезому стані.