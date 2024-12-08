У суботу, 7 грудня, Собор Паризької Богоматері у Парижі урочисто відкрили для відвідувачів після майже п'ятирічної реконструкції. Вона проводилась після страшної пожежі, яка знищила частину храму у 2019 році. Нагадаємо, увечері 15 квітня вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері і призвів до значних руйнувань даху будівлі: обвалився шпиль собору разом з частиною покрівлі. Пожежникам вдалося врятувати основні елементи структури собору, а також дві вежі і фасад будівлі.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати в XII столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років.

Тепер, після реставрації, собор знову є окрасою Парижа, а якщо наразі немає змоги відвідати це місто, пропонуємо подивитись на собор у різних фільмах.

Звичайно, перше, що згадується, коли мова заходить про Нотр-Дам де Парі – роман Віктора Гюго. Після пожежі в соборі Паризької Богоматері роман французького письменника став найбільш продаваною книгою на сайті Amazon у Франції. До ранку 17 квітня різні видання роману, написаного у 1831 році, посіли перше, друге, четверте, п'яте та восьме місця в списку бестселерів на Amazon France. Дія роману «Соборі Паризької Богоматері» відбувається у 1482 році та розповідає історію циганки Есмеральди та закоханого у неї дзвонаря собору Квазімодо.

Літературні критики вважають, що головним героєм твору є саме собор. У 1829 році Гюго почав кампанію зі збереження та реставрації готичних пам'яток Парижа. Адже собор був пошкоджений після Великої Французької революції: повсталий натовп викинув соборне майно у Сену, були пошкоджені статуї святих, яких революціонери прийняли за королів. Саме у 19-му столітті було відновлено шпиль собору, також з'явилась галерея химер.

Екранізацій роману існує дуже багато, точно близько десяти. Нагадаємо лише дві.

«Собор Паризької Богоматері»

Notre-Dame de Paris, 1956, режисер Жан Деланнуа, у ролях Джина Лоллобріджида, Ентоні Квінн, Жан Дані, Ален Кюні



Роман Віктора Гюґо став справжнім джерелом натхнення для кіно. Перша його екранізація була здійснена у 1905 році, але найвідомішою стала версія 1956 року. Це класична екранізація з розкішними декораціями та костюмами, яка досить старанно переносить на екран події роману. Також у ролях Квазімодо ми мали змогу побачити Менді Патінкіна (1997) та сера Ентоні Гопкінса (1982), а у ролі Есмеральди – Сальму Гаєек (1997).

«Горбань з Нотр-Даму»

The Hunchback of Notre Dame, 1996, режисери Кірк Вайз і Гері Труздейл



Звісно, аніматори теж не обійшли увагою цей роман. Проте студія Діснея не могла не внести до сюжету багато змін. Повсталий народ на чолі з Фебом звільняє Есмеральду, а Феб ще й рятує Квазімодо. І навіть попри це фільм був визнаний однією з найпохмуріших картин студії Діснея. Хоча фільм отримав «Оскар» та «Золотий глобус». До слова, Есмеральду озвучила Демі Мур. Сиквел до фільму, «Горбань із Нотр-Даму 2» вийшов в 2002 році.

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«Я, Франкенштейн»

I, Frankenstein, 2014, режисер Стюарт Бітті, у головних ролях Аарон Екгарт, Івонн Страховськи, Міранда Отто, Білл Найї

Як і обіцяли, розповімо про інші фільми, де собор відіграв чималу роль. Ні, не таку, як в «Армагеддоні», де його зруйнував метеорит.

Вчений Віктор Франкенштейн з декількох мертвих тіл зшиває та оживляє нову істоту. Проте згодом він сам лякається свого творіння і намагається його знищити. Творіння вченого знаходять демони. Проте плани монстрів руйнують ґаргульї, які ведуть війну з демонами. Крилаті створіння відносять істоту до королеви ордену ґаргульїв Леонори. Та дає ім'я творінню Франкенштейна, називаючи його Адамом. Потім вона пояснює, що їх обов'язок – нищити орди демонів та захищати людство.

Логічно, що штаб крилатих істот розташувався саме у Соборі Паризької Богоматері, де неймовірні скульптури зображують їх родичів.

«Нотр-Дам»

Notre Dame, 2020, режисерка Валері Донзеллі, у ролях Валері Донзеллі, (П'єр Деладоншам,Томас Шимека, Булі Ланнерс, Віржині Ледуайен, на головному фото

Мод Крайон (Валері Донзеллі) – архітектора з Парижу. Вона сама виховує двох дітей-підлітків, а її колишній чоловік, за старою звичкою, любить проводити з нею час. За випадковим збігом обставин, вона виграє конкурс на реставрацію площі перед Нотр-Дамом. Цю звістку вона отримує одночасно зі ще однією – вона чекає на третю дитину. Тепер до Мод прикута увага усіх жителів міста. Несподівано у житті жінки з’являється її перше кохання – Бахус Ренар (П'єр Деладоншам). Тепер він журналіст, серйозний та розумний. З колишнім чоловіком, а тепер ще й батьком майбутньої дитини, нема чого й порівнювати.

«Нотр-Дам у вогні»

Notre-Dame brûle, 2022, режисер Жан-Жак Анно, у головних ролях Самюель Лабарт, Жан-Поль Бордес



Розповісти про недавні страшні події взявся Жан-Жак Анно, режисер знаменитих «Ведмедя» та «Ворога біля воріт». Фільм «Нотр-Дам у вогні» розповідає про пожежу, що охопила собор у квітні 2019 року. Історія розгортається в Італії та Франції, двох країнах багатих на культурну спадщину та архітектурні шедеври. Фільм розкриває подробиці цієї страшної катастрофи. Сюжет охопить 24 години на тлі протестів «жовтих жилетів» і розкаже про випадкові події, які могли послужити причинами цієї трагедії, а також покаже роботу сотень пожежників.