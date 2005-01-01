П’ять країн Європи вже продають Україні летальну зброю

Директор «Спецтехноекспорту» заявив про серйозні обмеження на продаж зброї Україні

СуспільствоВолодимир Пиріг, 25 грудня6390

До теми

П’ять країн Європи вже продають Україні летальну зброю
фото «Донбас.Реалії»
Директор ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул

П’ять країн Східної Європи вже постачають Україні летальну зброю. Здебільшого в Збройні сили України закуповують аналоги радянських боєприпасів, виробництво яких налагоджене в країнах колишнього соцтабору, повідомив директор державного підприємства «Спецтехноекспорт», яке спеціалізується на торгівлі військовими технологіями, Павло Барбул.

«Зокрема, це ВОГ-17 та ВОГ-25, боєприпаси до гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм і 152 мм – це те, що з нагального. Я не буду називати країни, кількості або ціни, але так – ми це постачаємо», – заявив Барбул в інтерв’ю проекту «Донбас.Реалії».

Також директор підприємства зазначив, що на зовнішніх ринках зберігаються значні обмеження щодо продажу Україні летальної зброї.

«Ситуація постачання летальної зброї до воюючої країни, вони є обмеженням для всіх. У нас є ситуації, коли деякі компанії не можуть отримати ліцензії на постачання припасів вже протягом двох років», – повідомив Барбул.

Також він підтвердив, що цьогоріч в Україну вже надходила летальна зброя зі США – партія гранатометів PSRL-1, які є глибокою модернізацією радянського РПГ-7.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Канада зняла обмеження на продаж летальної зброї Україні ZAXID.NET
Уряд Литви схвалив передачу Україні зброї ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук