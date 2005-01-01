П’ять країн Європи вже продають Україні летальну зброю

Директор ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул

П’ять країн Східної Європи вже постачають Україні летальну зброю. Здебільшого в Збройні сили України закуповують аналоги радянських боєприпасів, виробництво яких налагоджене в країнах колишнього соцтабору, повідомив директор державного підприємства «Спецтехноекспорт», яке спеціалізується на торгівлі військовими технологіями, Павло Барбул.

«Зокрема, це ВОГ-17 та ВОГ-25, боєприпаси до гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм і 152 мм – це те, що з нагального. Я не буду називати країни, кількості або ціни, але так – ми це постачаємо», – заявив Барбул в інтерв’ю проекту «Донбас.Реалії».

Також директор підприємства зазначив, що на зовнішніх ринках зберігаються значні обмеження щодо продажу Україні летальної зброї.

«Ситуація постачання летальної зброї до воюючої країни, вони є обмеженням для всіх. У нас є ситуації, коли деякі компанії не можуть отримати ліцензії на постачання припасів вже протягом двох років», – повідомив Барбул.

Також він підтвердив, що цьогоріч в Україну вже надходила летальна зброя зі США – партія гранатометів PSRL-1, які є глибокою модернізацією радянського РПГ-7.