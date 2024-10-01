Ми підготували добірку з п’яти найцікавіших серіалів, які стартують у жовтні. Різножанрові проєкти виходитимуть на радість кіноманам протягом цілого місяця. Тут буде і психологічний трилер, і сатирична комедія, і крутий екшн, і спортивна драма.

Також цього місяця вийдуть продовження улюблених серіалів, але про це – наступного разу.

«Франшиза»

The Franchise, США, прем'єра – 6 жовтня

Знімальна група зіткнеться з неймовірною кількістю проблем при створені супергеройської франшизи. Не варто сподіватись, що у цьому серіалі покажуть усі подробиці кінематографічної кухні, але точно буде смішно.

Головні ролі виконали Гімеш Патель («Тенет»), Ая Кеш (серіал «Хлопаки»), Біллі Маґнуссен («Шпигунський міст»), Даніель Брюль («Безславні виродки») та інші.

Серед авторів серіалу можна побачити ім’я британського режисера Сема Мендеса(«Американська красуня», «Дорога змін», «1917») та Армандо Януччі («Смерть Сталіна»).

Перший сезон складатиметься з восьми епізодів.

«Машина»

La Máquina, США-Мексика, прем'єра – 9 жовтня, на головному фото

Серіал розповідає про боксера, який хоче завершити свою кар’єру. Його менеджер організовує бій, де спортсмен зможе востаннє поборотися за титул. Але якщо вони хочуть встигнути провести цей бій, вони мають подолати безліч зовнішніх та внутрішніх перешкод.

Головні ролі виконують, мабуть, найпопулярніші мексиканські актори, давні друзі та партнери по кінобізнесу Ґаель Ґарсія Берналь («Погане виховання», «Моцарт в джунглях») та Дієго Луна («Фріда», «Термінал»).

Серіал налічуватиме шість епізодів, які вийдуть одночасно.

«Дисклеймер»

Disclaimer, США, прем'єра – 11 жовтня

В центрі сюжету – журналістка Кетрін Рейвенскроф, яка отримує книгу від невідомого відправника. На сторінках книги – таємниці її минулого життя.

Кетрін намагається розкрити справжню особу письменника, адже її минуле загрожує стосункам з чоловіком та сином.

Головну роль зіграла Кейт Бланшетт («Єлизавета», «Керол», «Вавилон»), поряд з нею ми побачимо Сашу Барона Коена («Борат») та Коді Сміт-Макфі («Під владою пса», «Елвіс»).

Зняв серіал мексиканський режисер Альфонсо Куарон, який працював з зовсім молодими ще Ґаелем Ґарсія Берналем та Дієго Луною у фільмі «І твою маму теж». Згодом він зняв такі фільми як «Гаррі Поттер та в'язень Азкабану», «Гравітація», «Рома».

Серіал презентували на кінофестивалях у Венеції та в Торонто. Він налічуватиме сім епізодів.

«Сім'ї, як наша»

Familier som vores, Данія, прем’єра –20 жовтня

Міні-серіал автора «Ще по одній» та«Полювання» Томаса Вінтерберга про Данію недалекого майбутнього, яка готується до повної евакуації через рівень моря, що піднявся. Головна героїня, яка навчається старшої школи, має обрати між розлученими батьками та хлопчиком, у якого закохана.

«Як дракон: Якудза»

Like a Dragon: Yakuza, США-Японія, прем'єра – 24 жовтня

Серіал знятий за мотивами серії відеоігор Like a Dragon від Sega та є адаптацією її першого випуску Yakuza 2005 року та його римейку Yakuza Kiwami 2016.

Якудза Казума Кірю взяв на себе провину за вбивство, скоєне іншою людиною. Він був виключениї зі свого клану та провів 10 років у в'язниці. Вийшовши на свободу, він намагається знайти своє місце у житті.