Служба безпеки України заблокувала в Одесі мережу з п’яти кол-центрів, які працювали з російськими компаніями. Компанії, з якими працювали кол-центри, причетні до фінансування терористів на Донбасі, повідомила СБУ в понеділок, 7 грудня.

Мережу центрів телефонного обслуговування клієнтів російських компаній організувала група місцевих жителів, серед яких є підприємці та ІТ-фахівці. П’ять кол-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними СБУ, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій на Донбасі.

«Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором», – наголошується в повідомленні.

Наразі правоохоронці інкримінують організаторам кол-центрів створення терористичної організації.

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