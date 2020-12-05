Українська фабрика випустила ялинкові прикраси з написом «Армия России»

Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас у Київській області робила ялинкові іграшки для російської армії. Відео з підприємства опублікував екскурсовод Сергій Савченко.

На ньому видно, як одна з працівниць фабрики розписує ялинкові кулі, де нанесено символіку російської армії.

Увага, відео містить ненормативну лексику

Савченко також розповів, що на території підприємства заборонено робити фото- і відеозйомку, а до тих, хто таки наважиться зняти відео, охорона і працівники застосовують агресію.

За його словами, Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас також має відділи в Тюмені й Москві, російський сайт і російські номери телефонів. На підтвердження своїх слів він опублікував відповідні скріншоти з російського сайту української фабрики.

Пізніше виконувач обов'язків голови правління Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас Павло Гукасов визнав, що фабрика постачає свою продукцію в Росію.

«У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу і в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частину річної продукції фабрика поставляла до Росії, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів», – розповів він.

Гукасов поскаржився, що через економічну кризу та карантин знизився потік екскурсій, що поставило питання про подальше існування фабрики.

«Тому розвиток нових проектів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги. Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва цього замовлення. Наразі тираж ліквідовано», – запевнив він.

Гукасов пообіцяв, що надалі всі замовлення проходитимуть цензурний та етичний контроль.

Нагадаємо, Росія в 2014 році розпочала збройну агресію проти України, окупувавши Крим і ввівши озброєних нею найманців на Донбас. Бойовиків, під контролем яких перебуває частина Донецької і Луганської областей, інструктують, зокрема, російські військові.