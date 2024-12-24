Якщо ви хочете якось підняти собі настрій на свята, різдвяні комедії можуть у цьому допомогти. Пропонуємо кілька з тих, які вважаються культовими.

«Різдвяні канікули»

National Lampoon’s Christmas Vacation, 1989, режисер Джон Г’юз

Фільм розповідає про зразкового сім’янина Кларка Грізволда, який усіма силами намагається влаштувати ідеальне Різдво, але йому постійно заважають: запрошені на свято родичі весь час сваряться і створюють незручності Грізволдам, гірлянда для будинку відмовляється працювати, різдвяна ялинка згорає, а тут ще й кузен Едді з родиною приїхав без запрошення. Останньою краплею стало скасування різдвяної премії босом Кларка…

У головних ролях Чеві Чейз, Беверлі Д'Анджело, Джонні Галецкі, Джульєтт Льюїс, Ренді Квейд.

«Пережити Різдво»

Surviving Christmas, 2004, режисер Майк Мітчел

Мільйонер та холостяк Дрю залишився на Різдво зовсім сам. Рідних немає, а друзі не чекають. В такій атмосфері він вирішує поїхати до будинку, де пройшло його дитинство. Там мешкає зовсім чужа родина, але Дрю пропонує їм чверть мільйона, тільки б зустріти свято з ними. Усе могло б пройти добре, якби чоловік не почав показувати свій кепський характе. У головних ролях Бен Аффлек, Джеймс Гандольфіні, Крістіна Епплгейт, Кетрін О'Гара, Джош Цуккерман, Білл Мейсі, Дженніфер Моррісон, Удо Кір, Девід Селбі

«Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонено»

Deck the Halls, 2006, режисер Джон Вайтселл, на головному фото

Стів Фінч звик до впорядкованого життя. Як і належить перфекціоністу, Стів шанує бездоганність у всіх деталях. Навіть Різдво. Він змушує домашніх одягати теплі светри з різдвяною тематикою. Потім дістає планувальний календар, дні в якому розписані планами святкових клопотів. У його розумінні, всі ці атрибути і символи вселять в будинок дух Різдва, що по-особливому згуртує всіх членів сім'ї. Коли в будинок навпроти в'їжджають нові сусіди між ними та Стівом розгортається боротьба за те, щоб святкову ілюмінацію на їх будинку було видно з космосу.

У головних ролях Крістін Девіс. Дені ‘Де Віто, Меттью Бродерік.

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«Чотири Різдва»

Four Christmases, 2008, режисер Сет Гордон

Бред і Кейт мали намір святкувати Різдво на Фіджі. Але, немов за змовою, кожен з подружжя виявився запрошеним батьками на святкову вечерю. Відмова не приймається! Проблема в тому, що предки з обох боків розлучені й героям доведеться відвідати сім'ю кожного. Хто б міг подумати, що пройшовши через чотири Різдва, безліч комічних ситуацій, невідомих раніше таємниць, Бред і Кейт круто змінять життя.

У головних ролях Вінс Вон, Різ Візерспун, Роберт Дювалл, Сіссі Спейсек, Джон Войт, Джон Фавро, Мері Стінберген, Двайт Йокам, Тім МакГроу, Крістін Ченовет

«Любіть Куперів»

Love the Coopers, 2015, режисер Джессі Нельсон

Навіжена сім’я Куперів дуже велика: це аж чотири покоління. На Різдво родичі збираються разом в одному домі з усіма проблемами та дивацтвами. Щоб здатися перед родиною кращими, одна дівчина навіть просить незнайомця зіграти роль її хлопця. Справжня ж причина зборів зовсім не Різдво, а розлучення старшої сімейної пари Куперів.

У головних ролях Стів Мартін, Даян Кітон, Джон Ґудмен, Ед Гелмс, Алекс Борштейн.