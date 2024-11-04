Польські і українські реставратори скульптури на Личаківському кладовищі

Команда з польських і українських реставраторів закінчила сезон робіт на Личаківському цвинтарі. Керівниця групи Анна Кудзя показали результати цьогорічної роботи. Це п’ять скульптурних надгробків польських родів, що жили у Львові.

«Нам вдалося завершити заплановані на цей сезон роботи і відновити красу ще одного личаківського надгробка. Ми рятуємо пам’ятки, незважаючи на війну. Тому що разом у польсько-українській команді ми захищаємо нашу спільну культурну спадщину», – написала керівниця реставраційної групи Анна Кудзя.

Серед відновлених скульптур:

Надгробок родини Кілановичів, виконаний краківським скульптором Петром Козакевичем на замовлення скульптурно-каменярської фірми Леопольда Шимзера. Скульптура у вигляді згорьованої жінки, яка притулилася до кам’яного стовпа у формі зламаного дерева, вкритого орнаментом з листя звивистого плюща, є єдиним подібним зображенням на цвинтарі.

Надгробок Кілановичів (фото Анни Кудзі)

Могила родини Арматисів. Один із членів родини Кароль займався кушнірською справою у Львові і продавав хутро, а також був міським радником, директором каси взаємодопомоги. Арматиси були родиною Моерлів, мала крамницю на вул. Галицькій, де продавали срібні та золоті годинники.

До саркофага притулилася тонко вирізьблена фігура жінки, що плаче і тримає в руках велику квіткову гірлянду. Мистецтвознавці вважають, що це робота німецького скульптора Павла Евтеле, який був учнем Антона Шимзера.

Гробівець Арматисів (фото Анни Кудзі)

Родинний гробівець Мошинських, в якій поховано 12 членів сім’ї, у тому числі п’ятьох дітей віком до п’яти років. На основі скульптури, що зображає двох ангелів, стоїть підпис скульптора Юліана Марковського. Ангели були особливістю цього скульптора. Він створив гробницю у партнерстві з Антонієм Курзавою.

Склеп родини Мошинських (фото Анни Кудзі)

Гробниця родини Кульчицьких. Авторство приписують Гартману Вітверу. Жіноча постать у довгій сукні спирається на постамент з меморіальними дошками, увінчаний урною з киреєю. Вважається, що це Петронела Кульчицька, яка сумує за своїми близькими і замовила цей пам’ятник.

Могила Кульчицьких (фото Анни Кудзі)

Анна Кудзя уточнила ZAXID.NET, що її команда повністю відреставрувала п’ять могил, ще дві – у процесі роботи. Водночас на цвинтарі працювали інші групи реставраторів. Роботи фінансує польський Інститут Polonika.

Ще однією світлиною з підсумками реставрації поділився директор польського Інституту охорони пам’яток історії Міхал Лащковський. Це могила губернатора Галичини Франца Гауера.

Могила губернатора Гауера (фото Міхала Лащковського)

Личаківський цвинтар – один із найбільших європейських некрополів і найстаріший у Львові, заснований у 1786 році. Зараз кладовище займає 42 га і є музеєм.