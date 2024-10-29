У Львові зросте вартість квитків до музею «Личаківський цвинтар»
У середньому тарифи зросли на 20 грн
У Львові зросте вартість квитків до музею «Личаківський цвинтар». Нові тарифи затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 29 жовтня.
Нові тарифи на Личаківському цвинтарі:
- вхідний квиток для дорослих – 100 грн (зараз 80 грн);
- вхідний квиток для студентів і школярів – 80 грн (зараз 50 грн);
- вхідний квиток для дорослих за туристичною ID-карткою – 80 грн (зараз 80 грн);
- вхідний квиток для студентів і школярів за туристичною ID-карткою – 64 грн (зараз 80 грн);
- надання історичної інформації для групи до 10 людей – 300 грн;
- надання історичної інформації для групи більше 10 людей – 400 грн;
- надання історичної інформації на електромобілі – 500 грн;
- пререпустка на постійне відвідування могили – 20 грн;
- буклет «Личаківський некрополь» – 50 грн.
Як і раніше, безкоштовно відвідати музей можуть працівники музеїв, діти дошкільного віку, діти-сироти, люди з інвалідністю І-ІІ групи, ветерани війни, військовослужбовці, учасники бойових дій та учасники ліквідації Чорнобильської аварії. Для відвідувачів, чиї родичі поховані на території музею, за наявності перепустки відповідної перепустки вхід безкоштовний.
Личаківський цвинтар – один із найбільших європейських некрополів, заснований у 1786 році. Зараз кладовище займає 42 га, на території якого є поховання понад 400 тисяч людей.