Личаківський цвинтар – один із найбільших європейських некрополів

У Львові зросте вартість квитків до музею «Личаківський цвинтар». Нові тарифи затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 29 жовтня.

Нові тарифи на Личаківському цвинтарі:

вхідний квиток для дорослих – 100 грн (зараз 80 грн);

вхідний квиток для студентів і школярів – 80 грн (зараз 50 грн);

вхідний квиток для дорослих за туристичною ID-карткою – 80 грн (зараз 80 грн);

вхідний квиток для студентів і школярів за туристичною ID-карткою – 64 грн (зараз 80 грн);

надання історичної інформації для групи до 10 людей – 300 грн;

надання історичної інформації для групи більше 10 людей – 400 грн;

надання історичної інформації на електромобілі – 500 грн;

пререпустка на постійне відвідування могили – 20 грн;

буклет «Личаківський некрополь» – 50 грн.

Як і раніше, безкоштовно відвідати музей можуть працівники музеїв, діти дошкільного віку, діти-сироти, люди з інвалідністю І-ІІ групи, ветерани війни, військовослужбовці, учасники бойових дій та учасники ліквідації Чорнобильської аварії. Для відвідувачів, чиї родичі поховані на території музею, за наявності перепустки відповідної перепустки вхід безкоштовний.

Личаківський цвинтар – один із найбільших європейських некрополів, заснований у 1786 році. Зараз кладовище займає 42 га, на території якого є поховання понад 400 тисяч людей.