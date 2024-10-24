У четвер, 24 жовтня, на Личаківському цвинтарі у Львові відкрили тимчасовий інформаційний центр. Облаштували його на полі почесних поховань №86А. Там працюватиме два консультанти.

«Часто приїжджають на могили до героїв їхні побратими, і серед тієї кількості могил, яка зараз є, важко зорієнтуватися самостійно. Тож одна з функцій працівників інформаційного центру буде розказати, де та чи інша могила розташована. Також тут можна отримати інформацію про ті послуги, які надаються ветеранам, учасникам бойових дій на території Львівської громади», – розповів директор ЛКП «Личаківський цвинтар» Павло Богайчик.

Окрім цього, в інформаційному центрі можна буде зігрітися в холодну пору або ж сховатися від дощу. Там облаштували інклюзивний санвузол, є й пеленальний столик. Також можна набрати води, а ще є квітковий магазин, в якому продають лампадки і квіти за дешевшою ціною. І крім цього – там буде пункт охорони.

«Ми мали випадок на вихідних, коли на полі почесних поховань №76 жінка понищила релігійну атрибутику на могилах наших воїнів. Ми зараз вивчаємо ці нюанси, дякуємо поліції, що належним чином спрацювала. Тут, в цьому офісі, буде постійно діючий офіс охорони, для унеможливлення таких речей», – зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.



Для інформаційного центру використали будівлю колишнього ЦНАПу і переобладнали її. Допомагала місту приватна компанія.

«Місту дуже допомогла з тим, щоб цю споруду, щоб вона тут була встановлена, бо її треба було перевезти, спочатку розібрати, потім привезти, встановити, нам допомогла компанія “Т.В.Д”», – додав заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Центр працюватиме щодня з 9:00 до 20:00. Він діятиме, поки тут не створять Меморіал Героям. Проєкт вже обрали на архітектурному конкурсі. Переможцями стала команда з Хмельницького. Окрім зони поховань планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент невідомому солдату, каплицю та колумбарій – місце для захоронення урн з прахом.