50-річний водій автомобіля Audi A6 спричинив попутне зіткнення з автомобілем Fiat Doblo

У неділю, 9 січня, на дорозі у селі Бабичі Радехівської ОТГ 50-річний водій Audi A6 спричинив ДТП з Fiat Doblo, в якій постраждали п’ятеро осіб, зокрема, троє дітей.

За інформацією поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:30 на дорозі Львів-Радехів-Луцьк у селі Бабичі, що за 14 км від Радехова. 50-річний водій автомобіля Audi A6, мешканець Рівненської області, здійснив попутне зіткнення з автомобілем Fiat Doblo, яким керував 59-річний львів’янин.

В автомобілі Audi A6 їхали троє дітей, яких з травмами забрали до лікарні (фото поліції)

Унаслідок ДТП травми отримали водій Audi A6 та четверо його пасажирів: 3-річний хлопчик, дівчата віком 14 і 16 років та 45-річна жінка. Усі – жителі Луцька. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.