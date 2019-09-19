Верховна Рада не дала дозволу НАБУ та ДБР на прослуховування нардепів

Верховна Рада не підтримала в другому читанні і в цілому закон, який дозволяє НАБУ і ДБР самостійно прослуховувати чиновників. За ухвалення закону віддали свої голоси тільки 196 народних депутатів.

Парламент 242-ма голосами відправив за направлення даного законопроекту на доопрацювання у профільний комітет. Даним законопроектом передбачалося надати дозвіл Національному антикорупційному бюро України і Державному бюро розслідувань самостійно проводити «прослушку».

Як відомо, на сьогодні це здійснюється тільки через Службу безпеки України. Документ мав скасувати так звані «правки Лозового», що стосувалися терміни досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру.

«Каменем спотикання» стали, зокрема, правки, що стосуються права обшукувати і прослуховувати народних нардепів.

Змінами також передбачалося надати дозвіл слідчим і прокурорам призначати експертизи, а стороні захисту (адвокатам) – самостійно залучати експертів. Законопроектом скасовується державна монополія на експертизи у кримінальних справах.

Документом вносилися зміни до Кримінального процесуального кодексу України та пов’язані із цим зміни до законів «Про статус народного депутата України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про судову експертизу», «Про радіочастотний ресурс України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій»

Законопроектом передбачалося, що обшук чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, житлового чи службового приміщення народного депутата, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, якщо генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов’язки, погоджено вчинення такої дії і якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Проект закону містить норму, згідно з якою скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови детективів НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов’язки, чи керівник САП.