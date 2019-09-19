Верховна Рада ліквідувала військові прокуратури і перейменувала ГПУ

Верховна Рада на своєму засіданні в четвер, 19 вересня, ухвалила закон авторства президента Володимира Зеленського про реформу прокуратури. Документ підтримали 259 депутатів.

Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

Новий закон дає право генеральному прокурору в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних чи окружних прокуратур.

У новій структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві – окружними. Перелік і юрисдикцію окружних прокуратур визначатиме генпрокурор своїм наказом.

Згідно з новим законом, генеральний прокурор матиме двох перших заступників і заступників, кількість яких не обмежується.

Також закон перейменовує Генеральну прокуратуру на Офіс генерального прокурора. Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували у 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.

При цьому нову структуру прокуратури буде створено після того, як прокурори пройдуть переатестацію.

Оклад прокурора окружної (місцевої) прокуратури збільшиться з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, з 2021 року він складе 20 прожиткових мінімумів, а з 2022 року – 25 мінімумів.

Крім того, збільшаться оклади керівництва Офісу генерального прокурора, керівників обласних (регіональних) прокуратур.

Преміювання прокурорів відбуватиметься у порядку, затвердженому генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їхньої роботи.

Національна академія прокуратури України стане Тренінговим центром прокурорів.

Закон набуде чинності на наступний день після публікації, за винятком окремих його положень, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».