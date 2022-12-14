Принц Генріх XIII Ройсс зустрічався з російськими дипломатами перед своїм арештом минулого тижня

У Німеччині учасники групи, яка планувала державний переворот, збиралися вбити канцлера Олафа Шольца. Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на співрозмовників, знайомих із ходом розслідування.

Як розповіли джерела газети, під час рейдів правоохоронці ФРН конфіскували близько 40 одиниць вогнепальної зброї та тисячі набоїв. Також було знайдено понад 100 договорів про нерозголошення, у яких підписанти брали на себе зобов'язання зберігати у таємниці плани групи змовників. За розголошення планів учасників групи могли вбити.

План полягав у штурмі Бундестагу, арешти парламентаріїв, а також вбивство канцлера Олафа Шольца.

The New York Times пише, що принц Генріх XIII Ройсс, якого називають головою заколоту, має зв'язки з російським консульством у Лейпцигу. Він двічі відвідував установу, де нібито зустрічався з дипломатами РФ, один із візитів відбувся у червні, а саме на день Росії.

Російське консульство в Лейпцигу не відповіло на запити про коментарі, але минулого тижня російські офіційні особи заперечували будь-яку причетність до змовників, називаючи це внутрішньою справою Німеччини.

План, задуманий змовниками, які були послідовниками німецької змовницької групи, відомої як Reichsbürger, або «Громадяни Рейху. Вони вірять у теорію змови, яка набрала обертів в ультраправих колах: що післявоєнна німецька республіка не є суверенною країною, а корпорацією, створеною союзниками після Другої світової війни.

Деякі з людей, які підтримували Генріха XIII, були активними військовими чи поліцейськими, а інші пройшли навчання володінню зброєю. Але залишається незрозумілим, наскільки змовники змогли втілити свої плани в життя або наскільки вони були близькі до дій. Повідомляється, що вони вже двічі планували заколот.

За словами джерел видання, слідчі також повідомили на брифінгу в парламенті, що між провідними змовниками тривають суперечки щодо посад у тіньовому уряді, який вони прагнули створити.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 7 грудня німецькі спецслужби провели обшуки понад 130 будинків та квартир по всій Німеччині та заарештували 25 осіб, яких підозрюють у підготовці державного перевороту. У змові брали участь представники стародавнього дворянського роду, колишній член парламенту, а також екс-командир спецназу бундесверу.

За даними МВС Німеччини, всі разом ці групи налічують близько 23 тис. осіб, проте лише невелика їхня частина може вважатися екстремістами.