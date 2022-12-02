Казахстанська версія «Люкс FM» у листопаді 2022 року стала лідером за охопленням слухачів в Казахстані, повідомляє 24 канал.

Протягом листопада казахстанська версія радіо «Люкс FM» збільшувала свою аудиторію та кількість охоплень. Якщо на початку місяця охоплення радіостанції становили 9,7%, то вже за тиждень зросли до 16%, зробивши «Люкс FM» одним з найпопулярніших радіо Казахстану.

Ще через тиждень охоплення зменшилися до 14,8% і «Люкс FM» поступився лідерською позицією «Казахському радіо». Та наприкінці місяця охоплення «Люкс FM» знову зросли – до 19,7%, і радіостанція відновила лідерські позиції.

Як інформував ZAXID.NET, АТ «ТРК Люкс» стало першим медійним холдингом в Україні, який продав франшизу радіостанції за кордон. 13 серпня 2019 року франчайзинговий проект «Люкс FM» Казахстан почав своє мовлення, охопивши 46% території країни.