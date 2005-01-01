Радіоактивне забруднення молока у деяких регіонах України перевищує норму вп'ятеро

Про цей йдеться у спільному дослідженні британських та українських науковців

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 15:3624400

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Радіоактивне забруднення молока у деяких регіонах України перевищує норму вп'ятеро
фото ілюстративне
У молоці виявили сліди радіоактивного цезію

Рівень радіоактивного забруднення молока з деяких регіонів України вп’ятеро перевищує норму. Про це свідчать результати спільного британсько-українського дослідження, повідомляє Independent.

Фахівці взяли зразки продукції з приватних ферм на Рівненщині і встановили, що рівень вмісту радіоактивної сполуки цезію було перевищено у шістьох зразках з чотирнадцяти для дорослих, а для дітей – у восьми зразках.

Дослідження проводив Ексетерський університет спільно з Українським науково-дослідним інститутом сільськогосподарської радіології.

Науковці беруть молоко на дослідження, фото Independent

«Через більше ніж 30 років після Чорнобильської катастрофи люди і досі час від часу зазнають впливу радіоактивного цезію із споживанням харчових продуктів, у тому числі молока місцевого виробництва у регіонах України, які постраждали від Чорнобильскої аварії», – цитує видання доктора Ірину Лабунську з Ексетерського університету.

Лабунська додала, що рівень забруднення ґрунту не перевищує норму, а от в харчах і досі накопичується цей шкідливий елемент. Тобто жителі цілих регіонів постійно піддаються ризику.

Якщо не вжити заходів, спрямованих на боротьбу з цим явищем, рівень радіоактивного забруднення харчів продовжуватиме зростати до 2040 року, пише Independent.

Як раніше повідомляла DW, найбільш забруднена радіонуклідами є сільгосппродукція, вирощена у Рівненській області та у кількох населених пунктах Житомирської і Волинської областей. Це пов’язано з особливостями тамтешніх ґрунтів. Адже рослини, які ростуть на торф’яниках та бідних піщаних ґрунтах, більш інтенсивніше всмоктують радіоактивний цезій.

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