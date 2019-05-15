Радник Порошенка заперечив можливість відкликання томосу

Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) не може бути відкликаний Вселенським патріархом, якщо сама ПЦУ не буде наполягати на внесенні змін до документа.

Про це «Радіо Свобода» заявив радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

«І в томосі, і в статуті церкви є положення про те, що все, що відбувається в незалежній українській церкві, має відбуватися відповідно до томосу і до статуту. Якщо не буде порушено умов томосу, якщо церква не буде переглядати його і не буде вносити щодо положень томосу зміни, то ні про яке відкликання йтися не може», – наголосив фахівець.

Павленко також наголосив, що «президент Порошенко і держава не втручаються у внутрішні церковні відносини». Так радник президента прокоментував слова почесного патріарха ПЦУ Філарета, який заявив, що «Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату».

«15 грудня (перед проведення Об’єднавчого собору, результатом якого стало створення ПЦУ – ред.) було ліквідовано Київський патріархат як релігійне об’єднання, тобто об’єднання різних релігійних організацій, які складають Київський патріархат. Рішення про це було ухвалене Помісним собором Київського патріархату, і Міністерство культури в січні вже цього року, після отримання томосу завершило всі необхідні процедури, встановивши, що ані фактично, ані юридично Київський патріархат як церква не існує», – сказав Павленко.

Як інформував ZAXID.NET, 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналисяу єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ. 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписаноТомос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.

На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священYомученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.

У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.