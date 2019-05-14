Філарет звинуватив Епіфанія та Порошенка у відмові від раніше досягнутих домовленостей

Почесний патріарх ПЦУ Філарет

Почесний патріарх Київської і всієї Руси-України Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній не може робити всередині церкви без його згоди і звинуватив діючого президента Петра Порошенка у «відступі від обіцяних домовленостей». Про це повідомило «Радіо Свобода» з посилання на звернення Філарета.

«Для того, щоб виправити положення, а його можливо виправити, треба виконувати ті домовленості, які було досягнуті перед собором в присутності президента (Петра) Порошенка і з архієреями. А це означає, що предстоятель несе відповідальність за зовнішнє представництво УПЦ, а патріарх відповідає за внутрішнє церковне життя в Україні, але у співпраці з предстоятелем. Предстоятель нічого не робить всередині церкви без згоди патріарха», – йдеться в заяві Філарета.

За його словами, патріарх «головує на засіданнях священного синоду і на соборах УПЦ заради збереження єдності, її зростання і утвердження».

За твердженнями Філарета Київський патріархат не потрібно відновлювати, бо він «був, є і буде».

«Київський патріархат не треба відновлювати, бо він був, є і буде. Патріарх Філарет залишається діючим ієрархом. Він має свою єпархію – місто Київ, постійний член священного Синоду. А раз є діючий патріарх, то є і Київський патріархат. УПЦ Київського патріархату залишається зареєстрованою в державних органах. Зокрема, зареєстрована Київська патріархія. Це означає, що юридично Київський патріархат продовжує існувати», – зазначає Філарет.

У заяві Філарет додав, що відмова від Київського патріархату була вимогою Вселенського патріархату для того, щоб провести об’єднавчий собор українських православних церков та отримати томос про автокефалію.

«Чому Вселенський патріарх вимагав відмови від статусу патріархату? Тому що Українська православна церква в статусі патріархату не може бути в складі Константинопольського патріархату. А треба було, щоб УПЦ теоретично стала частиною Константинопольського Патріархату. Що ми повинні були робити? Відмовитись від теоретичного входу в Константинопольський Патріархат? Тоді Вселенський патріарх не мав би канонічного права надавати не своїй частині церкви томос. Для отримання томосу треба спочатку стати Київською митрополією в складі Константинопольського патріархату», – йдеться у зверненні.

Філарет заявив, що через це Вселенський патріарх просив і ставив умову, щоб «я не висував свою кандидатуру на посаду предстоятеля, а митрополит Емануїл – голова собору, щоб я не одягав патріаршого куколя на соборі».

«Тому наша відмова від статусу патріархату була чисто ситуативною. Відмінити рішення про створення Київського патріархату може тільки помісний собор цієї церкви, який створив Київський патріархат. Такого собору не було. Значить, Київський патріархат залишається, він продовжує діяти, тим більше, що він зареєстрований в державних органах», – зазначається у заяві патріарха.

«Нам можуть заперечити, що відмова від статусу Патріархату була на Помісному соборі у святої Софії 15 грудня 2018 року. Так! На Помісному соборі, але цей собор був не Української автокефальної церкви, а собор Київської митрополії в складі Константинопольського патріархату», – додає Філарет.

Він зазначив, що Петро Порошенко відіграв велику роль в отриманні томосу.

«Але нині Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату», – стверджує Філарет.

Водночас він також відкинув звинувачення у владолюбстві та авторитарності.

«Якби я служив церкві заради влади, то я міг би стати московським патріархом. Але молився Богу, щоб на мені звершилась його воля, і я не став московським патріархом», – зазначив Філарет.

Як інформував ZAXID.NET, 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналисяу єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.

5 січня 2019 року у Стамбулі було підписаноТомос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.

На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.

На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священYомученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.

У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.

14 травня у Володимирський собор, де богослужіння очолював Філарет, прибули тільки 4 з понад 60 єпископів, які отримали його запрошення.