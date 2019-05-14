Митрополит Епіфаній запевняє, що розколу Православній церкві України немає

Митрополит Епіфаній

Предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що розколу в Православній церкві України немає і не буде. Про це він сказав у вівторок, 14 травня, в Маріуполі повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу ПЦУ.

«Розколу в Української православної церкви немає і не буде. Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє в єдиній помісній Українській православній церкві», - цитує прес-служба митрополії Епіфанія.

Повідомляється, що коментуючи останні висловлювання Філарета, предстоятель ПЦУ зазначив, що патріарха Київського високо шанують в митрополії, однак не погоджуються з окремими його висловлюваннями.

«Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, але не підтримуємо думки, які він висловив в останні дні», - сказав Епіфаній.

За його словами, ПЦУ потрібно рухатися вперед, розвивати майбутнє і йти до визнання з боку інших помісних церков.

«Всі повинні чітко зрозуміти, що до початку об'єднавчого собору такі структури як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква були розпущені», - зазначив предстоятель ПЦУ.

«Зараз, фактично, і юридично, в Україні не існує таких структур як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква, тому що ми об'єдналися і ці колишні структури увійшли в єдину Церкву, виконавши свою історичну місію», - заявив митрополит.

«Всі прагнули до визнання Української Церкви і ми змогли отримати Синодальний Томос, який навіки стверджує той факт, що ми є єдиною Помісною православною церквою», - резюмував Епіфаній.

Як інформував ZAXID.NET, 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналисяу єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.

5 січня 2019 року у Стамбулі було підписаноТомос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.

На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.

На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священYомученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.

У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.

14 травня у Володимирський собор, де богослужіння очолював Філарет, прибули тільки 4 з понад 60 єпископів, які отримали його запрошення.