У вересні 40-річний Дмитро Литвин став радником з комунікацій в Офісі президента

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин блокує можливість силовикам і чиновникам спілкуватись із журналістами «Української правди», ділитися інформацією чи просто ходити на інтерв'ю та заходи. Про це ідеться в статті видання, опублікованій 10 жовтня.

«Саме Литвин віднедавна викреслює “УП” зі списків запрошених редакцій на зустрічі з президентом. Саме він телефонує з криками до людей, які ігнорують ці заборони», – зазначають журналісти.

Видання підкреслює, що це є незаконною діяльністю, та вбачає в цьому ознаки злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів);

ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча).

Нагадаємо, Дмитро Литвин – у минулому журналіст телеканалу «Інтер», дописувач видань «Лівий берег», «Ліга» та «Гордон».

За інформацією «Української правди», Володимир Зеленський познайомився з Дмитром Литвином під час зйомок серіалу «Слуга народу» (прем'єра відбулась восени 2015 року), де той працював політичним аналітиком. Більш як за рік до повномасштабного вторгнення він долучився до медійної команди Офісу президента, де займався інформаційною політикою.

Після 24 лютого 2022 року Дмитро Литвин єдиний із технічної частини медійної команди, хто фізично був поруч з президентом і міг записувати тези для його промов. Після цього він став основним спічрайтером глави держави. Упродовж 2,5 років Литвин писав промови для Володимира Зеленського, а 8 вересня президент підвищив 40-річного чоловіка до радника з комунікацій. У медійних колах подейкували, що вже кілька місяців Дмитро Литвин відповідає за всі кризові комунікації Офісу президента і всіх державних органів.

Нагадаємо, 9 жовтня головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва повідомила про системний тиск з боку Офісу президента. Зокрема, йдеться про блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами «УП» та участі в заходах, а також про тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з виданням.