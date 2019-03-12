Їх багато і їх не подолати?! Так здається на перший погляд. Але вода навіть камінь точить. Тож шукайте своїх героїв у найсвіжішому випуску антихампроекту РАГУlive.

Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або в Інстаграм та голосуйте за героїв випуску.