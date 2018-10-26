Після скандалу у мерії громада ще раз обговорить облаштування території на Сихові

Безтерміновий серіал за участі львівських паркулів знову зібрав «найкращих». Тільки вибрані епізоди із вулиць міста. Шукайте своїх героїв парковки і додавайте нових на нашій інтерактивній платформі РАГУLive.

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