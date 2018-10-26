РАГУlive. Випуск за 26 жовтня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — 26 жовтня, 18:02 7160
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- РАГУlive ZAXID.NET
Безтерміновий серіал за участі львівських паркулів знову зібрав «найкращих». Тільки вибрані епізоди із вулиць міста. Шукайте своїх героїв парковки і додавайте нових на нашій інтерактивній платформі РАГУLive.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook.
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Відео до теми
До теми
РАГУlive ZAXID.NET