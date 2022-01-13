SpaceX запустила український супутник у космос

У четвер, 13 січня, компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту український супутник дистанційного зондування землі «Січ 2-30». Про це повідомили у SpaceX.

Запуск в космос відбувся за допомогою ракети компанії SpaceX Falcon 9 з бази Космічних сил США на мисі Канаверал. Планується, що відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50 за Києвом.

Український супутник запустили у рамках спеціальної місії SpaceX Transporter-3. На борту ракети перебувають 105 космічних апаратів, зокрема мікросупутники та орбітальні транспортні засоби.

«Січ-2-30» призначений для одержання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й ближньому інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль, а також для моніторингу параметрів магнітосфери Землі й має роздільну здатність 7 м (на один піксель) при охопленні смуги у 45 кілометрів.

Його розробили у межах Національної космічної програми України та виготовили у ДП «Конструкторське бюро «Південне». Вартість запуску «Січ 2-30» компанією SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 млн доларів.

Контракт про виведення його на орбіту державне «Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля» уклало з європейською компанією ISILAUNCH, яка співпрацює зі SpaceX.