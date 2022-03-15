Фахівці спростували низку фейків російської пропаганди

Ракетний обстріл Донецька 14 березня ракетою «Точка-У», спорядженою касетними боєприпасами, в якому російські пропагандисти звинувачували ЗСУ, є провокацією з боку Росії. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на аналіз засновника Conflict Intelligence Team Руслана Левієва в ефірі т/к «Настоящее время».

За словами Левієва, у команди CIT є великий досвід вивчення знайдених на землі уламків ракети «Точка-У», що дозволяє визначити, звідки вона прилетіла. Річ у тому, що ракетна, хвостова частина «Точки-У» габаритна, важка. Коли від неї у повітрі відокремлюється бойова частина, вона сама зберігає напрямок руху та швидкість.

За фотографіями інциденту, які надійшли з Донецька, видно, що ракетна частина «Точки-У» лежить на бульварі Шевченка, «хвостом» – на південний схід, лицьовою частиною – на північний захід. Виходячи з цього, можна геолокувати, що ракета прилетіла з південного сходу. «А на південному сході (від Донецька – ред.) по всій довжині в 120 км – це далекобійність комплексу «Точка-У» – знаходиться територія, підконтрольна російським силам і силам сепаратистів. Там українських сил немає. Відповідно, звідти українська ракета прилетіти не могла», – пояснив аналітик CIT.

Він також спростував брехню бойовиків «ДНР» про те, що ніби ракета була збита силами ППО. Згідно з фотографіями, на уламках ракети, які лежать на землі, немає жодних слідів ураження. При цьому Левієв підтверджує той факт, що бойова частина ракети була начинена касетними суббоєприпасами.

На думку засновника CIT, необхідність такої провокації, «жахливої акції» для російських військових пояснюється поточною ситуацією на фронті та в інформаційному полі. На його думку, російським силам, треба якось урівноважити свої «моральні позиції», показати, що «це не вони такі звірюки, а це начебто українці обстрілюють», – зазначив він.

На його думку, заради подібного доводу, наративу російська сторона була «цілком готова... запустити таку акцію з реальною загибеллю мирного населення, яке знаходиться в Донецьку».

Зазначимо, що 14 березня центр Донецька було обстріляно ракетою, випущеною з тактичного ракетного комплексу «Точка-У». 20 людей загинуло, 28 отримали поранення. Міністерство оборони та МЗС Росії звинуватили в цьому українську сторону, «націоналістів», які нібито стріляли з Покровська.

Як інформував ZAXID.NET, раніше українська розвідка заявила про прибуття у Донецьк «вагнерівців» для підриву житлових будинків.