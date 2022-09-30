Тарас Матолич з 2020 року працював у Дрогобицькій адміністрації

Вночі 30 вересня раптово помер заступник голови Дрогобицької районної військової адміністрації та депутат Трускавецької міськради Тарас Матолич.

«Сьогодні вночі раптово зупинилося серце мого доброго товариша та колеги Тараса Матолича. Йому було лише 39. Державний службовець, перед тим успішний підприємець, юрист та кандидат економічних наук», – повідомив голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Причини смерті у повідомленні не зазначають.

Тарас Матолич жив у Трускавці, був сином колишнього міського голови Трускавця і заступника голови ЛОДА Богдана Матолича. З 2020 року працював у Дрогобицькій районній державній адміністрації. У нього залишилася дружина та двоє дочок.