Відомому фізику Ігорю Студеняку був 61 рік

Пішов із життя проректор з наукової роботи Ужгородського національного університету, професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений працівник науки і техніки України Ігор Студеняк. Професору був 61 рік. Про смерть науковця повідомили на офіційному сайті УжНУ в понеділок, 25 жовтня.

Про причини смерті Ігоря Студеняка наразі офіційно не повідомляється. За неофіційними даними, 61-річний професор нещодавно лікувався від коронавірусної інфекції.

За інформацією УжНУ, Ігор Студеняк народився 12 січня 1960 року в Рахові. Із грудня 2014 року працював на посаді проректора УжНУ із наукової роботи. Ігор Студеняк був відомим спеціалістом з фізики твердого тіла, вів активну наукову роботу з вивчення оптичних властивостей напівпровідників, присвятив багато часу вивченню можливостей практичного застосування досліджуваних матеріалів в оптичних пристроях різного функціонального призначення. Професор Студеняк є автором та співавтором понад 180 наукових праць та навчальних посібників.