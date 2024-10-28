Аднан Ківан був одним із найбагатших людей України

У понеділок, 28 жовтня, раптово помер мультимільйонер та бізнесмен арабсько-сирійського, власник компанії нерухомості KADORR Group та газети Kyiv Post Андан Ківан. 61-річний бізнесмен був найбільшим арабським інвестором в Україні, повідомили у пресслужбі KADORR Group.

«Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проектами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством», – повідомили у пресслужбі компанії.

Причин смерті мільйонера у KADORR Group не повідомили. Аднану Ківану був 61 рік.

Що відомо про Аднана Ківана

За даними Forbes, станом на 2021 рік уродженець Сирії Ківан був на 42 місці у рейтингу найбагатших людей України зі статками в 240 млн доларів, а також був найбагатшим одеситом. Компанія мультимільйонера переважно займається забудовою Одеси та Києва – у містах зведені десятки житлових комплексів, які належать родині бізнесмена. Зокрема, в Одесі компанія Ківана звела 46 житлових комплексів «Перлина», а також житлові комплекси «Оазис», «Дубаї в Одесі», бізнес-центр «Французький бульвар» та інші.

За даними журналістів-розслідувачів, комплекси будували із порушенням норм забудови – нові будинки розташовували в районах історичної забудови з ігноруванням естетичних норм. Бізнесмен також володів у Bahamas Leaks офшорами компанії Golden Gate Bay Limited, співвласником якої є колишній нардеп від «Партії регіонів», ідеолог скандальної судової реформи 2010 року та лояліст «диктаторських законів» президента-втікача Віктора Януковича Сергій Ківалов.

У 2017 році в офісах KADORR Group та «7 каналу Одеси», який також належить Аднану Ківану, провели обшуки за підозрою у фінансуванні псевдореспублік «ДНР» та «ЛНР». Правоохоронці виявили понад 20 млн грн і документацію щодо фіктивних підприємств. Втім, обшуки у пресслужбах компаній тоді не прокоментували, а Ківан назвав звинувачення «нонсенсом».

У 2021 році розгорівся скандал з журналістами англомовної редакції Kyiv Post, яким володів Ківан. Через конфлікт із журналістами, які звинуватили його у втручанні у роботу медіа, Ківан оголосив про тимчасове закриття газети для його подальшого «розширення та запуску україномовного медіа» під цим самим брендуванням. За словами ексзаступниці головного редактора Ольги Руденко, так Ківан намагався «позбутися незручних, чесних та принципових журналістів». Після скандалу редакція видання оголоcила про запуск нового проект The Kyiv Independent.