Власник найстарішої української англомовної щотижневої газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання тимчасово припиняє свою роботу. Про це повідомляється на сайті видання у понеділок, 8 листопада.

«Одного разу ми сподіваємося знову відкрити газету більше і краще. Дякую всій команді Kyiv Post і (головному редактору – ред.) Брайану Боннеру за його службу Україні та незалежній журналістиці за останні 25 років», – зазначив Ківан.

Сам Браян Боннер заявив, що після завершення всіх процедур, повʼязаних із закриттям видання, він подасть у відставку.

За словами Ківана, команду Kyiv Post посилять «найкращими журналістами України, США, Канади та Європи».

«Ми хочемо стати доступними для ширшої аудиторії і вже розпочали розширення штату. Тепер видання виходитиме не лише англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post на нову медійну платформу з якісним друкованим та відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще», – цитує Ківана «7 канал».

Водночас сайт «Бабель» повідомляє, що журналістів ця новина застала зненацька. Джерела сайту інформують, що про закриття редакції журналістів повідомили сьогодні й забрали доступ до сайту. Що стосується власник видання Аднана Ківана, то, за словами джерел, він намагався втручатися у редполітику, хотів запустити ТВ-канал та збільшити редакцію.

Kyiv Post — українська найстаріша англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував щотижневу газету Kyiv Post 18 жовтня 1995 р. у Києві, а пізніше створив холдинг KP Media. Газета, яка вийшла в інтернеті у 2002 році, знайомить українських та іноземних читачів з політичним, діловим та культурним життям. Щотижневий тираж видання складав близько 7 тис. екземплярів.

Одеський забудовник, один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році. Захур купив Kyiv Post у 2009 році у Сандена за 1,1 млн доларів.

Як пише «Детектор медіа», 14 жовтня менеджерка медіа Аднана Ківана Олена Ротарі оголосила про вакансії в новому виданні, яке називатиметься «Київ пост» та виходитиме українською мовою. Вона наголосила, що це буде автономне видання з окремою редакцією. Планувалось, що Ротарі стане заступницею шефредактора (deputy chief editor), що відповідатиме за українськомовну та російськомовну версії.

Як повідомляє «НВ бізнес» з посиланням на власника видання Аднана Ківана, до кінця року видання планують перезапустити чотирма мовами — українською, російською, англійською та арабською.

За його словами, було ухвалено рішення призупинити випуск Kyiv Post. Його «мають намір перезапустити».

«Ми зупиняємо випуск Kyiv Post і маємо намір його перезапустити. Видання виходитиме чотирма мовами – українською, російською, англійською та арабською. Ми вже набираємо команду. Сподіваюся, до кінця року проект буде відновлено», – повідомив він.

Натомість журналісти видання Kyiv Post оприлюднили власну позицію через закриття ЗМІ. Вони зазначили, що таким чином власник намагається позбутися незручних журналістів. Відповідну заяву на своїй сторінці опублікувала одна з журналісток Kyiv Post Анна Миронюк.

Журналісти розповіли, що ще три тижні тому власник видання Аднан Ківан заявляв, що планує розширити видання та запустити україномовне медіа.

«Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції. Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику. Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника», – наголосила журналістка.

На думку журналістів, закриттям видання власник вирішив помститися редакції. Вони вважають, що таким чином він хоче позбутися «незручних, чесних та принципових журналістів».

Також колектив видання запропонував власнику продати їм видання або передати торговельну марку Kyiv Post, на що той відмовився.