Більшість мешканців Львова читає новини у соцмережах та інформаційних сайтах, а телевізор дивиться менше половини львів’ян, в основному старші люди. Про це свідчать результати результати опитування соціологічної агенції «Рейтинг», опубліковані 27 жовтня.

Згідно з результатами опитування, в основному львів’яни отримують інформацію про події в Україні з соціальних мереж (63%), новинних сайтів (57%) і телебачення (46%). При цьому інтернет частіше використовують львів'яни молодшого і серенього віку, а телебачення – літні.

39% респондентів вказали, що дивляться телебачення кожного дня, натомість 24% не дивляться взагалі. Найбільше тих, хто часто дивиться телебачення, серед найстаршої вікової групи та серед жінок.

Серед загальнонаціональних телеканалів львів’яни найчастіше дивляться «1+1», СТБ, ICTV, «Україну» (близько третини опитаних), а також «Новий канал» (чверть львів’ян), «24-й канал», «Інтер», «5-й канал», «Прямий», «Україна-24», «UA: Перший», «Espresso TV» і телеканал «Наш».

Місцеві телеканали львів’яни переглядають значно рідше: 55% опитаних не дивляться їх взагалі. Водночас близько 20% принаймні раз на на місяць перегладдають такі канали як «Правда ТУТ: Львів», «UA: Львів», «NTA» і «Перший Західний». Серед програм телебачення львів’яни частіше дивляться новини (48%) та фільми (39%).

При цьому соціологи виявили зниження загального інтересу до місцевого телебачення.

Майже 80% опитаних львів’ян щодня користуються інтернетом і лише 11% не використовують його взагалі (переважно найстарше населення). При цьому щоденне використання інтернету тісно пов'язане з фінансовим станом - від 92% («забезпечені») до 43% («бідні»). Лідером серед соціальних мереж є Facebook – ним користується 61% опитаних, а от серед месенджерів найпопулярнішим є Viber - 67%.

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Аудиторія опитування: мешканці Львова від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 1-11 жовтня 2021 р.