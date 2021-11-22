Колишня редакція англомовної газети Kyiv Post запустила новий медіа-проект під назвою The Kyiv Independent. Про це журналісти повідомили у Facebook в понеділок, 22 листопада.

«Ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent. У цей новий проект ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post. Ми обіцяємо бути чесним та незалежним голосом України у світі. Але зробити це ми зможемо лише разом з вами», – йдеться у повідомленні.

Журналісти розраховують на внески читачів і донорів, а згодом планують розвиватити комерційну діяльність.

Раніше повідомлялося, що команда нового медіа складатиметься із 30 колишніх працівників Kyiv Post. Редакцію очолить колишння заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко. За бізнес-сторону нового проекту відповідатиме медіаконсалтингова фірма Jnomics Media, що базується в Лондоні та Києві.

8 листопада власник найстарішої української англомовної щотижневої газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання тимчасово припиняє свою роботу. «Бабель» писав, що журналістів ця новина застала зненацька. Мовляв, про закриття редакції журналістам повідомили 8 листопада та забрали в них доступ до сайту. Що стосується власник видання Аднана Ківана, то, за словами джерел, він намагався втручатися у редполітику, хотів запустити телеканал та збільшити редакцію.

Після заяви Ківана журналісти видання Kyiv Post оприлюднили власну позицію через закриття ЗМІ. Вони вважають, що таким чином він хоче позбутися незручних журналістів. Колектив видання запропонував власнику продати їм видання або передати торговельну марку Kyiv Post, однак їм відмовив.